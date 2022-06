Scène ouverte avec le chanteur Henri de La Rochelle.

Henry est né le 21 février 1997 à Rochefort-sur-Mer et a grandi à La Rochelle. De formation commerciale (BTS Management des Unités Commerciales), Il a travaillé quatre ans dans le prêt-à-porter, puis un an dans l’immobilier. Passionné depuis toujours par la musique, il a été membre d’un groupe de Blues Rock (WE NEED A NAME) et a participé à quelques concerts dans la région. L’expérience de la scène devant un public lui a beaucoup plu. C’est la disparition de son petit frère Gabriel qui l’a convaincu de vouloir vivre de sa passion : la musique. Il consacre donc depuis quelques mois tout son temps à la pratique de la guitare et de la voix, notamment avec son coach vocal qu’il voit 3 heures chaque semaine. Il enregistre lui-même (prise de son, mixage, mastering …) toutes les vidéos qu’il partage sur son compte instagram avec de plus en plus de retours positifs. Il progresse de jour en jour, tout en créant son univers musical avec pour objectif de devenir auteur-compositeur-interprète.

Henry a participé à la saison 11 de The Voice 2022. Il a échoué aux battles contre Pauline. Il était dans l’équipe de Vianney.

En concert le mardi 21 juin sur la plage de la Cible à Saint-Martin-de-Ré (18h00).

https://www.facebook.com/henri.hervouet.12

https://www.instagram.com/henry__off/?hl=fr