Le Lido de Royan se met à l’heure du Jurassique. A l’occasion de la sortie en salle de « Jurassic world : le monde d’après » le 8 juin, le cinéma royannais propose trois soirées spéciales, avec la projection ce dimanche à 20h15 du premier volet de la trilogie, puis de la suite « Jurassic world : fallen kingdom » lundi soir à 20h15 (séances à 5 euros). Et enfin deux avant-premières du dernier film de Colin Trevorrow avec tous les acteurs principaux de « Jurassic park » et « Jurassic world » mardi soir à 19h en version originale, et à 20h15 en version française (séances à 6 euros). A noter qu’un décor réalisé par Planet exotica Royan sera installé dans le hall du cinéma.

Réservations : https://www.cine-royan.com/evenements/jurassic/2-cinema/81-marathon.html