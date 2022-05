Entretien avec Adrien Larcher, candidat aux Législatives en Charente-Maritime sur la 2e circonscription de Rochefort-Aunis. Ce jeune commercial de 34 ans se présente pour la première fois à cette élection, sous les couleurs du Parti animaliste dont il est le référent départemental et délégué pour la région Ouest. Un jeune parti créé il y a cinq ans lors des Législatives de 2017 pour défendre la cause animale. Et c’est tout naturellement qu’Adrien Larcher a rejoint ce mouvement il y a quatre ans pour s’engager en politique. Originaire de la Touraine, Adrien Larcher est arrivé en Charente-Maritime il y a six ans et habite depuis un an à Surgères. Une ville où se trouve l’un des deux abattoirs du département. Ce contre quoi il se bat. Adrien Larcher qui s’engage également à lutter contre la chasse et l’élevage intensif et industriel, pour une agriculture plus vertueuse et pour une végétalisation de l’alimentation. L’objectif serait la création d’un ministère de la Condition animale.