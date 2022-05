‌Scène ouverte avec le groupe « Concert dans le 17 », et la participation de Marion de l’association Sep by sep « Pour Franck » de La Rochelle (17), Diogo, gérant du restaurant la Kfête concept à Angoulins, et la chanteuse Enaya de la Rochelle.

Soirée musicale se déroulera le mardi 14 juin à La Kfête concept à Angoulins dès 19h. Avec une participation payante minimale de 5 euros par adulte et 3 euros par enfant, gains reversés directement à l’asso.

https://www.facebook.com/groups/299244774301639/about