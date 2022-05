Entretien avec Jean-Philippe Ardouin. Député sortant de la 3e circonscription de la Charente-Maritime Saintes/Saint-Jean-d’Angély, le parlementaire porte les couleurs de la majorité présidentielle Ensemble pour le scrutin des 12 et 19 juin prochains. Elu pour la première en 2017, après avoir essuyé deux échecs en 2002 et 2007, l’ancien cadre de direction âgé de 58 ans repart donc en campagne. Et il se dit confiant face aux 12 candidats dont certains lui reprochent son absence sur le terrain pendant cinq ans. Parmi ses priorités : le désenclavement du territoire, le développement du ferroviaire et la lutte contre les déserts médicaux pour favoriser l’accès aux soins pour tous. Jean-Philippe Ardouin qui appelle à une forte majorité à l’Assemblée nationale pour mener à bien le projet présidentiel :