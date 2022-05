La campagne de Gérald Dahan sur la 3e circonscription de Saintes/Saint-Jean-d’Angély parasitée par les révélations de Mediapart. L’humoriste et imitateur, candidat de la Nupes, est mis en cause par le journal en ligne pour des affaires de mauvaise gestion entre 2016 et 2020. Il a notamment été condamné en 2019 par les prud’hommes à verser plus de 27 000 euros à un groupe de musiciens. D’autres artistes et partenaires lui réclament de l’argent. Il avait également laissé une ardoise de 100 000 euros après l’unique édition du festival « Rire et rock » en 2010 à Cognac.

Une aubaine pour les adversaires de Gérald Dahan se réclamant de la gauche républicaine. Le candidat Fabrice Barusseau et son suppléant Cyril Chappet ont demandé hier à la Nouvelle union populaire écologique et sociale de retirer son soutien au candidat insoumis, et de leur accorder son appui. « Les faits sont suffisamment graves pour entacher la crédibilité de cette candidature », écrivent-ils. « Nous exigeons une décision ferme de la part des instances départementales et nationales des partis membres de la Nupes afin de régler cette situation ». Fin de citation.