L’appel des 101 à soutenir Nordine Raymond dans la 2e circonscription de la Charente-Maritime Rochefort-Aunis. 101 personnalités locales du territoire, élus, associatifs, syndicalistes, chefs d’entreprises, commerçants et citoyens, ont rédigé une tribune pour exprimer leur soutien au candidat de la Nupes. Cette tribune s’ajoute à la campagne lancée pendant la Présidentielle qui avait réuni 100 personnes à Surgères autour de Loïc Prudhomme, et 900 à Rochefort en présence de François Ruffin et Clémence Guetté.