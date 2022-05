Le syndicat Eau 17 inaugurait ce matin le nouveau forage de l’Aubier à Saint-Pierre-d’Oléron. Après trois ans de travaux, la station construite en 1963 nécessitait des travaux de modernisation pour couvrir les besoins des habitants de l’île d’Oléron. Sur sa partie septentrionale, la consommation en eau potable passe de 4 000 m3 en hiver à 10 000 m3 l’été. Elle peut même atteindre les 20 000 m3 sur l’ensemble de l’île. Ces travaux viennent donc soulager l’import d’eau du continent et faire face aux étiages de plus en plus sévères du fleuve Charente. On écoute Christophe Sueur, maire de Saint-Pierre-d’Oléron et premier vice-président d’Eau 17 :

Une nouvelle station qui vient également s’inscrire dans la politique départementale de l’eau, comme l’a souligné Sylvie Marcilly, présidente de la Charente-Maritime :

Surtout en cette période de sécheresse. A noter que la nouvelle station de pompage de l’Aubier peut fournir jusqu’à 40m3 d’eau par heure. En complément des deux autres forages de l’île, les trois répondent à 13% des besoins en eau potable sur l’île d’Oléron. Le reste provenant du continent.