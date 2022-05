Entretien avec Margarita Sola, candidate aux Législatives sur la 5e circonscription de Royan-Marennes-Oléron-Tonnay-Charente. Conseillère régionale socialiste, cette éducatrice spécialisée, à la retraite depuis pratiquement un an, a accepté de représenter la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Parmi ses grandes priorités : la défense du milieu aquatique et de sa biodiversité. Autre engagement pour la candidate de Nupes : favoriser l’accueil des travailleurs saisonniers sur le territoire pour pallier les difficultés croissantes de recrutement pendant la belle saison.