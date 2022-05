Deux hommes de 58 et 37 ans ont été mis en examen hier pour avoir détourné plus de 410 000 euros en organisant des lotos bidons à l’est et dans le sud de la Charente-Maritime, mais aussi en Charente. Une centaine au total depuis juin 2021, dont les recettes devaient être reversées à des associations soi-disant humanitaires et caritatives. L’enquête diligentée par le parquet de Saintes révèle que le principal suspect est le président de plusieurs de ces associations et qu’il s’appuie sur deux sociétés pour organiser ces lotos. Avec l’argent détourné, il aurait dépensé plus de 200 000 euros au casino. Le reste aurait servi à financer les lotos et son train de vie quotidien. Quant à l’homme de 37 ans, l’argent lui aurait permis de payer des individus qui lui faisaient du chantage sur des sites de rencontres.