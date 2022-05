Législatives en Charente-Maritime. Entretien avec Fabrice Barusseau, candidat sur la 3e circonscription de Saintes/Saint-Jean-d’Angély. Maire de Villars-les-Bois depuis 2014 et conseiller départemental depuis 2011, c’est la première fois que cet enseignant se présente à cette élection. Candidat divers gauche, soutenus par les socialistes Françoise Mesnard, maire de Saint-Jean-d’Angély, et Mickaël Vallet, sénateur de la Charente-Maritime, il a décidé de maintenir sa candidature face à l’insoumis Gérald Dahan et au radical Pierre Dietz, malgré le risque d’un éparpillement des voix à gauche. A 51 ans, Fabrice Barusseau se dit prêt à s’engager à temps plein pour son mandat de député s’il est élu. Avec deux priorités : la lutte contre la désertification médicale et la gestion de l’eau. La gestion de l’eau qui doit faire l’objet, selon lui, de mesures d’urgence.