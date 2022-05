Le coup d’envoi hier de la Quinzaine des fiertés à La Rochelle, à l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Un mouvement lancé par neuf associations locales engagées pour la cause LGBTQIA+. De nombreux rendez-vous et animations sont proposés jusqu’au 3 juin, avec en point d’orgue la 2e édition de la Marche des fiertés le samedi 4 juin. L’objectif étant de continuer à faire évoluer les mentalités à travers toutes ces manifestations, comme le souligne l’un des 150 bénévoles et porte-parole du mouvement Alain Joussemet :

La Marche des fiertés partira à 14h30 du quai de la Georgette à La Rochelle. 4 000 marcheurs sont attendus. Animations de 10h à 21h.