La Préfecture maritime de l’Atlantique invite les baigneurs à la plus grande vigilance en ces périodes de forts coefficients de marée. Trois décès en raison des courants de baïne ont été déplorés hier sur la façade atlantique par les Services départementaux d’incendie et de secours. Sur les plages de Lège-Cap-Ferret et Grand Crohot en Gironde, mais aussi à Saint-Georges-de-Didonne en Charente-Maritime. Les autorités appellent à la plus grande prudence.