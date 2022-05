L’Angélys accélère son développement en France. L’entreprise fondée en 1996 à Saint-Jean-d’Angély et basée à Fontcouverte, près de Saintes, ouvre de nouveaux points de vente cette année, et ancre sa présence sur la côte Atlantique. Après Royan, Bordeaux et Paris l’an dernier, le glacier de renommée s’installe à La Rochelle, Nantes et sur les îles de Ré et d’Oléron, et lance ses premières ouvertures en franchise. Lucie Alix :