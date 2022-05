Hier soir, le président du club de rugby Vincent Merling et le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier ont signé une nouvelle convention de partenariat pour deux ans. Celle-ci marque une reconduction des actions entreprises depuis cinq ans. Elle doit permettre de mettre l’accent sur deux priorités : la prévention et la sensibilisation des joueurs, mais aussi des supporters et du public en général. Un clip vidéo sera réalisé et diffusé tous les jours de matchs à domicile. Le préfet a salué les équipes du Stade rochelais qui se mobilisent et transmettent les valeurs de bonnes conduites collectives