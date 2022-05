Pénurie de nounous dans les Vals de Saintonge. Le territoire est en quête de ses futures assistantes maternelles et gardes d’enfants à domicile. Une journée consacrée à ce type d’emplois a eu lieu cet après-midi porte de Niort à Saint-Jean-d’Angély pour promouvoir ces métiers. L’enjeu est important puisque de nombreux parents ne trouvent plus de mode d’accueil pour leurs enfants, et que 30% des assistantes maternelles sont proches de partir à la retraite. Le Relais petite enfance de Vals de Saintonge communauté accueille les personnes intéressées pour les informer.