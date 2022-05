La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a annoncé ce matin la tenue de la 34e édition de l’évènement du 2 juin au 15 septembre. 33 concerts seront proposés dans les églises et les temples du territoire, avec près de 120 artistes. Au programme, des grands noms de la musique classique et du jazz, mais également des jeunes talents. On écoute Yann Le Calve, directeur artistique des Jeudis musicaux :

Yann Le Calve qui nous annonce dans ce cadre le retour des habituels rendez-vous du jazz :

Après une édition annulée en 2020, puis la suivante fortement marquée par la crise sanitaire en 2021, 2022 viendra marquer le retour des temps d'échange entre les artistes et leur public, comme le souligne Eliane Ciraud-Lanoue, vice-présidente de la CARA en charge de la culture et du patrimoine :

Rendez-vous donc le 2 juin au temple de La Tremblade pour l'ouverture des Jeudis musicaux avec le groupe Romain Leleu Sextet. Tarif unique : 16 euros, et toujours gratuit pour les moins de 16 ans.