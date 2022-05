Mauvaise opération pour La Rochelle qui s’est incliné chez le champion de France en titre samedi soir. Les Maritimes ont été battus par Toulouse sur le score de 23 à 16, à l’issue de cette 24e journée. A deux journées de la fin de la saison régulière, les Jaune et noir se retrouvent désormais 7e du classement derrière les Toulousains. Ils n’ont plus que deux matchs pour remonter dans le top 6 et espérer jouer les phases finales. Ce sera contre le Stade français et Lyon.