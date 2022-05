Un 2e Forum des métiers de la Défense et de la Sécurité à Rochefort. Il aura lieu du 6 au 8 mai sur le site de l’Association nationale du musée de l’aéronautique navale. Une cinquantaine d’exposants seront présents, dont une quarantaine dédiée à la formation militaire. L’objectif étant de permettre au public de découvrir les rôles et le travail de l’ensemble des corps d’armées, mais aussi de susciter des vocations, comme le souligne Alain Giorgis, général de corps d’armée de la gendarmerie et adjoint au maire :

L’autre objectif, c’est de maintenir la tradition militaire de la ville de Rochefort, selon l’adjudant-chef Christian Sanchis, du Centre d’information et de recrutement des Forces armées de La Rochelle :

Et ce en raison de l’actualité. A noter que la 1re édition du Forum des métiers de la Défense et de la Sécurité en 2019 avait réuni 6 000 visiteurs sur deux jours.