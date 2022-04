Des moutons en plein centre-ville de Royan pour assurer l’entretien des terrains communaux. Dix brebis et trois agneaux viennent d’être parqués dans un enclos de près de 12 hectares, près de l’avenue du Québec, et vont pouvoir y pâturer librement pendant toute la belle saison. Une action qui a pour but de réintroduire la nature en ville, mais aussi de réduire les tontes mécaniques à un ou deux passages seulement par an, et ainsi de préserver la biodiversité. Les animaux seront ensuite récupérés par leur propriétaire pour passer l’hiver à la bergerie, comme l’explique Damien Nougues, responsable du service Environnement à la mairie :

Maurice Gruget est le propriétaire du troupeau. Il se dit satisfait de ce partenariat qui concourt à faire revenir la nature dans les villes :

Un autre terrain d’éco-pâturage devrait bientôt accueillir un autre groupe de moutons, près des jardins familiaux du Vallon de Ration.