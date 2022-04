Après huit mois de travaux, l’édifice construit vers le XIIe siècle au cœur des anciens marais salants de la Seudre, entre Marennes et Saint-Just-Luzac, rouvre ses portes ce week-end. Et afin de mieux accueillir les visiteurs, tout en préservant les lieux, des aménagements ont été faits. Un gros travail de rénovation a été opéré, comme le souligne Richard Lefin, chargé de communication :

Le Moulin des Loges est l'un des derniers moulins à marée en fonctionnement d'Europe. Pour le découvrir, des animations sont proposées. Rendez-vous dès 10h demain pour la première démonstration de meunerie de la saison, avec la remise en route du mécanisme de fabrication de la farine. Une grande chasse aux œufs est prévue dimanche et lundi à 15h. Et à ne pas manquer la Fête du pain et de la nature le 22 mai. Sans oublier les escape game et jeux de pistes organisés tout au long de la saison.