Pour fêter les 20 ans de la saga, la Ville organise « Le Parc des sorciers ». Une série d’animations inspirées de l’univers du célèbre sorcier : fabriquez des potions, rencontrez des professeurs de Poudlard ou des animaux fantastiques, participez à un atelier botanique de mandragores. Des spectacles seront proposés, ainsi que des parcours immersifs en nocturne avec « La grande course des traqueurs » et « Le chemin des ténèbres ». Ça commence aujourd’hui jusqu’à lundi au parc et au théâtre de verdure.