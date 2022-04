La Communauté d’Agglomération de La Rochelle rembourse les frais de covoiturage sur l’application Klaxit. Depuis le 1er janvier, la collectivité offre les trajets pour les passagers, quelle que soit la distance parcourue, et rémunère les conducteurs réguliers à hauteur de 120 euros par mois. Une solution à la fois bénéfique pour l’environnement et porteuse d’économie pour les habitants. A noter que La Rochelle est la ville qui covoiture le plus en Nouvelle-Aquitaine avec près de 3 000 trajets en mars, devant Bordeaux et ses 1 800 trajets.