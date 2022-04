La Ville se prépare à célébrer l’année prochaine la réouverture de la Maison Pierre Loti, qui coïncidera avec le centenaire de la mort du célèbre académicien né Julien Viaud. Après dix ans de fermeture, le chantier de rénovation de la demeure classée Monument historique touche à sa fin. Et une réouverture est envisagée le 10 juin 2023, 100 ans jour pour jour après la mort de l’écrivain. Dans cette optique, la municipalité a imaginé une année festive autour de Pierre Loti et lance, pour ce faire, un appel à projets. On écoute Caroline Campodarve, première adjointe en charge de la culture :

A noter que les festivités devraient largement dépasser les frontières de Rochefort pour s'étendre sur Echillais, Saint-Porchaire, Pont-l'Abbé-d'Arnoult et même l'île d'Oléron.