Face à l’arrivée de la tempête Diego, des mesures de sécurité ont été prises comme à Saintes où le jardin public est fermé toute cette journée et le marché du cours Reverseaux est annulé. A Surgères, l’espace naturel sensible « Bords de Gères » est fermé jusqu’à demain matin. Et puis à Rochefort, les traversées de la Charente via le pont Transbordeur sont suspendues.

A La Rochelle, toutes les précautions ont été prises pour limiter les dégâts. Dans le port, un ponton anti-clapot a été mis en place pour réduire l’impact du vent sur les bateaux amarrés.