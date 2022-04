Vigilance orange aux vents violents pour trois départements dont la Charente-Maritime, avec les Deux-Sèvres et la Vienne. La tempête Diego approche et le vent de Sud-Ouest va se renforcer. Des rafales jusqu’à 120km/h sont attendues aujourd’hui sur le domaine côtier et le proche intérieur, et jusqu’à 110km/h dans les terres. Mais le risque de submersion est limité en raison des faibles coefficients de marée. Un retour au calme est attendu en début de soirée. D’ici là, prudence. La préfecture de la Charente-Maritime appelle à une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route.