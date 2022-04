Eolise propose un projet d’autoconsommation collective et citoyenne autour d’une éolienne en Aunis. La société basée dans la Vienne entend offrir aux riverains la possibilité de consommer directement et en temps réel l’électricité produite par un aérogénérateur, avec l’opportunité de consommer une énergie moins chère et d’intégrer une coopérative citoyenne qui gère localement sa propre production. Les explications de Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/projet-eolien.mp3