Après une pause hivernale, le centre d’interprétation de l’ostréiculture, situé le long du chenal de la Cayenne, accueille de nouveau le public depuis ce matin. Avec une moyenne de 30 000 visiteurs par an, la Cité de l’huître, qui entame sa 16e saison, figure parmi les sites emblématiques de la Charente-Maritime, et reste une référence pour découvrir l’élevage de la fameuse huître Marennes-Oléron, comme le souligne sa directrice Aline Pauwels :

La nouvelle saison à la Cité de l’huître démarre sur les chapeaux de roue, avec de nombreuses nouveautés cette année, et des animations à destination des enfants dès les vacances de Pâques, comme l’explique Delphine Godillot, animatrice :

Et parmi les temps forts de ce printemps à la Cité de l’huître, on retiendra les ateliers Ostré’arts qui seront proposés du 10 avril au 8 mai. Aline Pauwels nous en dit plus :

Notez sur vos agendas plusieurs rendez-vous à venir à la Cité de l’huître de Marennes : ce dimanche, animation « Poisson d’avril » pour coller des poissons dans le dos des animateurs avec une récompense à la clé ; les 5 et 6 avril, le Forum des métiers de la mer, ouvert à tous ; et le 25 juin, la traditionnelle soirée Jazz et huîtres. La Cité de l’huître est ouverte jusqu’au 6 novembre, de 10h30 à 19h.