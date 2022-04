C’est demain la Journée mondiale de l’autisme. A cette occasion, la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle sera illuminée en bleu jusqu’à lundi prochain. Une façon de soutenir cette cause, en contribuant aux changements des mentalités sur ce handicap et en favorisant l’inclusion des personnes touchées.

Et puis la Ville de Tonnay-Charente et l’association Autisme Charente-Maritime proposent demain une marche de 5km. Tous les participants sont invités à s’habiller en bleu. Départ à 16h du stade municipal.