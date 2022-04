De la course hippique ce week-end à La Palmyre avec le coup d’envoi de la nouvelle saison ce dimanche à l’hippodrome Royan Atlantique. Au programme : des courses de plat et d’obstacles. Le public pourra apprécier la réfection de la tribune qui datait des années 80. Avec de nouveaux sièges équipés de dossiers fabriqués à Surgères, qui sont aux couleurs vertes et grises de la Communauté d’agglomération Royan atlantique. La nouvelle tribune permet d’accueillir 700 spectateurs.