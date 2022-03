Beaucoup de monde ce matin dans les rues de Fouras pour la venue du président-candidat Emmanuel Macron. Un passage remarqué du chef de l’Etat en campagne, toujours en tête dans les sondages, même si l’écart se resserre avec la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen. Emmanuel Macron, qui brigue un second mandat, a été accueilli par le maire de la commune Daniel Coirier, l’ancienne maire et présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly, de nombreux élus et près de 200 badauds. Après une déambulation dans les rues commerçantes et un bain de foule, Emmanuel Macron a présenté son bilan environnemental. L’occasion pour lui de rappeler la raison de sa présence à Fouras ce jeudi :

Outre son bilan environnemental, qui a été contesté dans la matinée par les soutiens locaux du candidat écologiste à la Présidentielle Yannick Jadot, Emmanuel Macron a également détaillé les mesures qu’il compte mettre en œuvre pour intensifier la transition écologique.