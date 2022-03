30 hectares de forêt ont brûlé hier après-midi à Clérac, dans le sud de la Charente-Maritime. L’incendie s’est déclaré dans un massif de résineux de quinze ans d’âge, peu avant 14h, au lieu-dit La Loge brûlée. Une centaine de sapeurs-pompiers de Charente-Maritime, de Gironde et de Dordogne ont été dépêchés sur place, ainsi qu’une vingtaine de camions de feux de forêt et l’hélicoptère de la sécurité civile. Mais aussi un bombardier d’eau qui a effectué plusieurs largages sur les deux foyers identifiés. Le sinistre a nécessité l’évacuation temporaire de plusieurs habitants. Il a entraîné des retards sur plusieurs lignes TGV entre Paris et Bordeaux. Le trafic devait revenir à la normale dans la soirée.