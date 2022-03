Une mobilisation d’une ampleur inédite contre les bassines en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Plus de 7 000 personnes se sont mobilisées samedi à La Rochénard pour la grande manifestation du Printemps maraîchin, selon les organisateurs du collectif Bassines Non Merci. 5 000 selon les autorités. Un important dispositif de sécurité avait été mis en place pour encadrer le défilé des opposants aux bassines qui ont une nouvelle fois protesté contre ces énormes réserves d’eau destinées l’irrigation agricole. Bilan de la manifestation : une station de pompage dégradée et quelques affrontements entre une centaine de militants et les forces de l’ordre.