De nouvelles mesures en Charente-Maritime face à la mobilisation du Printemps maraîchin demain. Après l’interdiction de manifester dans huit communes de l’Aunis, la préfecture a pris un nouvel arrêté hier. Il concerne des restrictions de circulation entre Niort et La Rochelle, dans le secteur de Mauzé-sur-le-Mignon, sur les RN 11 et 248, et sur la RD 3, entre 7h et 20h.

Les interdictions de circulation s’accompagnent de la fermeture des bretelles d’entrée sur la RN 11 de manière progressive à compter de 6h :

– Sens Est-Ouest : Bretelles d’entrée aux échangeurs :◦de la Laigne-Ouest [RD207, PR 6+290],◦de Benon [RD116, PR 9+300].

– Sens Ouest-Est : Bretelles d’entrée dans les échangeurs :◦de Saint-Sauveur [RD115, PR 14+700],◦de Ferrières [RD206 PR 12+370],◦de Benon [RD116 , PR 9+300],◦de la Laigne-Est [RD114, PR 4+600].

Ces arrêtés sont consultables sur le site internet des services de l’État: https://www.charente-maritime.gouv.fr