L’appel à la mobilisation contre les méga-bassines maintenu. Malgré les arrêtés préfectoraux en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres qui interdisent toute manifestation dans plusieurs communes demain, le Printemps maraîchin du collectif Bassines Non Merci aura bien lieu promettent les organisateurs, qui ont décidé de faire fi de ces arrêtés contre lesquels ils ont lancé hier des référés libertés. Une cinquantaine d’associations et organisations syndicales appellent à une forte mobilisation dès aujourd’hui à La Rochénard dans les Deux-Sèvres, et plus précisément demain après-midi pour la grande manifestation anti-bassines. Entre 5 000 et 10 000 manifestants sont attendus.