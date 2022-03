La Charente-Maritime organise un week-end sport et solidarité en faveur de l’Ukraine. Près de 15 000 brassards bleus et jaunes ont été distribués au millier d’associations sportives que compte le Département. Ils seront portés ces samedi et dimanche par des sportifs adultes professionnels et amateurs en marque de soutien au peuple ukrainien, et notamment à Aytré à l’occasion d’une grande compétition de flying disc au stade de Bongraine d’où sera donné ce samedi matin le coup d’envoi de cette opération solidaire avec la présidente du Département Sylvie Marcilly.