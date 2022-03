21e journée de Top 14 pour La Rochelle et une journée importante pour la suite du championnat. Après un lourd revers à Toulon la semaine dernière, les Maritimes restent focalisés sur la fin de saison, et notamment sur la réception du Racing 92 ce samedi. Actuellement 7e avec 50 points, ils vont devoir tout donner face aux Racigmen qui les devancent d’un petit point. Ils sont 6e. Deux équipes de niveau équivalent qui totalisent chacune 10 victoires et 10 défaites. La Rochelle/Racing 92, c’est ce samedi après-midi à 17h au stade Marcel-Deflandre.