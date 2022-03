Le Rassemblement national dévoile les noms de ses candidats aux élections législatives en Charente-Maritime. Une présentation a eu lieu vendredi soir au complexe Végas de Saintes, en présence des prétendants. Le parti de Marine Le Pen mise sur des candidats déjà ancrés politiquement au niveau local : Emma Chaveau, 22 ans, référente des Jeunes avec Marine, candidate sur La Rochelle-Ré ; Richard Guérit, 56 ans, conseiller régional et municipal, sur Rochefort-Aunis ; Nathalie Collard, 58 ans, conseillère régionale, sur Saintes/Saint-Jean-d’Angély ; Pascal Markowsky, 67 ans, conseiller municipal et régional, sur Royan Est ; et Séverine Werbrouck, 51 ans, conseillère municipale et régionale, sur Royan Ouest.