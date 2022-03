C’est une première en Nouvelle-Aquitaine, et une 2e en France. La réalisation en ce moment d’une opération chirurgicale en direct au Centre hospitalier de Saintonge à Saintes, diffusée sur la page Facebook de l’établissement. Il s’agit d’une petite intervention du prolapsus dans le bas ventre, ou plus communément appelée descente d’organe. Objectif de l’opération visible par tous : susciter des vocations et renforcer l’attractivité de l’hôpital. L’opération, qui était déjà prévue au mois de janvier, avait été repoussée en raison du Covid-19. La patiente concernée avait été déclarée positive.