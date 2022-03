La circulation fortement perturbée ce matin sur les RN 11 et 237 entre La Rochelle et l’île de Ré. Un barrage filtrant a été installé dans la nuit vers 3h30 au niveau de Lagord, suite à un mouvement des routiers contre la flambée des prix des carburants. La route a été coupée dans les deux sens de circulation. Les manifestants laissent passer les véhicules légers, mais bloquent les poids lourds qui sont à l’arrêt. Trois points de blocage ont été signalés sur la Nationale 237. Un Centre opérationnel départemental a été activé à la préfecture. La rocade est à éviter. Il est conseillé d’emprunter le réseau secondaire et les routes départementales et communales.