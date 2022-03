Le Département de la Charente-Maritime va accorder une aide d’urgence de 100 000 euros en faveur du peuple ukrainien. Face à la guerre qui secoue son pays depuis pratiquement trois semaines, les conseillers départementaux ont approuvé ce matin le déblocage d’une subvention exceptionnelle en soutien aux réfugiés et aux populations déplacées. A la demande de la présidente Sylvie Marcilly, une minute de silence a également été observée en hommage aux nombreuses victimes. Il a en outre été question d’organiser un week-end de la solidarité les 26 et 27 mars prochains, durant lequel plus de 15 000 brassards jaunes et bleus seront distribués à des sportifs adultes du département en soutien au peuple ukrainien.