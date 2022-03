A Marennes-Hiers-Brouage, c’est une institution qui s’apprête à quitter le centre-ville pour la périphérie. Installée depuis des décennies, la pharmacie de la rue Clémenceau va bientôt déménager pour s’installer dans la zone commerciale des Grossines, près d’une enseigne de grande distribution. C’est prévu pour la mi-avril, après plusieurs mois de travaux et années de réflexion. Son responsable Pierre Chrétien a vraiment hâte d’investir ses nouveaux locaux. Un changement qui va lui permettre de pratiquement doubler la surface, passant de 170 à 300m², et de renforcer son équipe. On l’écoute :

pharma chretien 1

Ce déménagement permet aussi et surtout de répondre à un cruel manque de places de stationnement en centre-ville. Une difficulté qui a provoqué une certaine érosion de la clientèle au profit d’un concurrent déjà installé en périphérie. Pierre Chrétien :