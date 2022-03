La campagne de recrutement des futurs surveillants des zones de baignade le long du littoral charentais est lancée. 300 nageurs-sauveteurs seront nécessaires pour assurer cette mission l’été prochain. Ils seront répartis dans les 55 postes de secours du département. Ils devront soit porter assistance aux baigneurs en danger ou encore faire de la prévention auprès des vacanciers à propos des coups de soleil ou des baïnes. Peuvent postuler les candidats majeurs et titulaires du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et de la formation Premier secours en équipe de niveau 2. Les inscriptions se font jusqu’au 3 avril sur demarches-sipmlifiees.fr