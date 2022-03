La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique s’engage un peu plus pour une alimentation locale et durable. La collectivité déposera en avril une demande de labellisation « Projet Alimentaire Territorial » auprès de la DRAAF, la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Ce label vise à relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires, en soutenant l’installation d’agriculteurs, les circuits courts et les produits locaux dans les cantines. Une démarche qui rejoint les actions déjà menées dans cette perspective par la CARA qui souhaite aller encore plus loin dans cette dynamique, comme le souligne Pascal Ferchaud, premier vice-président de la CARA en charge du développement économique :

Deux grands axes ont déjà été définis par un comité de pilotage. Amandine Massé est responsable du service développement agricole, ostréicole et ruralité à la CARA :