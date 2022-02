19e journée de Top 14. La Rochelle se déplace à Pau ce week-end. Après leur belle victoire à domicile face à Clermont la semaine dernière, les Jaune et noir veulent confirmer un nouveau succès pour de nouveau se hisser dans le top 6, et espérer jouer les phases finales. Mais les Maritimes actuellement 8e auront fort à faire pour s’imposer sur le terrain de la section paloise qui les talonne à la 9e place et qui a renoué avec le succès le week-end dernier en battant le champion en titre Toulouse. Coup d’envoi du match Pau-La Rochelle ce samedi à 17h15.