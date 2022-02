La situation en Ukraine. Didier Quentin réagit après les bombardements et l’invasion russes ce matin. Le député Les Républicains de la Charente-Maritime, qui est membre de la commission des affaires étrangères et vice-président du groupe d’amitiés franco-russe à l’Assemblée nationale, dénonce les attaques coordonnées diligentées par le président Poutine. La guerre est aux portes de l’Europe. On écoute Didier Quentin :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/quentin-ukraine.mp3 Les propos de l’ancien diplomate et député royannais Didier Quentin. De retour ce midi en Charente-Maritime, le parlementaire retournera demain à Paris pour entendre le message du Président Emmanuel Macron au Parlement, avant un débat sans vote mardi prochain.