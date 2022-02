La Cour d’appel de Poitiers confirme le non-lieu prononcé en faveur de la société Eiffage dans l’affaire de l’accident de car scolaire à Rochefort, qui avait coûté la vie à six adolescents en février 2016. La Chambre de l’instruction a rendu hier un arrêt de confirmation de la décision des juges d’instruction du Tribunal de La Rochelle. Dix des parties civiles, des familles des victimes, avait fait appel de cette décision. Conséquence : seul le chauffeur du camion mis en cause comparaîtra devant le tribunal correctionnel du 28 au 30 mars. Il sera jugé pour homicides et blessures involontaires.