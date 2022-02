Le syndicat SUD Charente-Maritime monte au créneau pour alerter sur la situation dans les Ehpad du Groupe hospitalier littoral atlantique, qui regroupe La Rochelle, Rochefort, Oléron, Ré, Marennes et Surgères. Un signalement qui s’inscrit dans un contexte où les scandales dans les maisons de retraite se succèdent. Le syndicat dénonce, je cite, « une situation de maltraitance institutionnelle et de déshumanisation ». On écoute Christophe Geffré, responsable départemental du syndicat SUD santé sociaux 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/sud-17-1.mp3 Des difficultés qui durent depuis plusieurs années, et qui se sont accentuées avec la pandémie de Covid-19, comme le souligne Christophe Geffré :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/sud-17-2.mp3 De son côté, la CFDT retraités de Charente-Maritime vient d’adresser à la présidente du Conseil départemental Sylvie Marcilly une proposition visant à améliorer la situation dans les Ehpad, en utilisant les moyens légaux pour contrôler leur fonctionnement.