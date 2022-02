La biscuiterie bio Jean et Lisette de Saint-Jean-d’Angély s’apprête à lancer sa propre gamme de produits. Dès vendredi, les premiers paquets au nom de l’enseigne sortiront de l’usine installée depuis quatre ans au cœur de la Vallée bio angérienne. Jusqu’à présent, l’ensemble de la production était destinée aux actionnaires de l’entreprise, à savoir Léa nature, Equibio et Biocoop. Mais désormais, Jean et Lisette a sa propre marque de biscuits bios. Un projet qui a pris un peu de retard en raison de la crise sanitaire, comme le concède Marie Berger, la directrice :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/jean-et-lisette-1.mp3 Après les biscuits Brossard, puis Gringoire, place désormais aux nouveaux biscuits Jean et Lisette. Une gamme qui démarre doucement mais sûrement selon Marie Berger :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/jean-et-lisette-2.mp3 La vente à l’usine a lieu vendredi de 10h à 16h, avenue Gustave-Eiffel à Saint-Jean-d’Angély, directement à l’entreprise Jean et Lisette. Une entreprise en plein essor qui compte 35 salariés et qui a fabriqué l’an dernier plus de 6 millions de paquets de biscuits.