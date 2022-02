Royan Atlantique veut renforcer davantage son attractivité. Le territoire mise pour cela sur la création d’un code de marque. Une stratégie de développement qui s’appuie à la fois sur les habitants et les acteurs locaux qui sont les premiers ambassadeurs. Pour ce faire, un sondage a été réalisé afin de définir les attraits du territoire. Avec plus de 90 partenaires engagés et plus de 900 formulaires réceptionnés, le cabinet CoManaging et l’Office de tourisme communautaire ont pu dresser un portrait identitaire du territoire. Le président de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique Vincent Barraud en tire déjà les premiers enseignements :